نقابة الأطباء بالسويس تعتمد الميزانية الخاصة بها

أعتمد مجلس نقابة الأطباء البشريين بالسويس، مساء اليوم، خلال إجتماع الجمعية العمومية الميزانية الخاصة بالنقابة.

كما أصدرت النقابة توصيات باستمرار الإضراب المفتوح بالمستشفيات واستمرار تعليق التعامل مع اللجنة العامة للاضراب بالقاهرة لاتخاذها قرارات سياسية منفصلة بعيداً عن الأطباء ومصلحة المواطنين.

وقال تامر البوهي، وكيل النقابة، إن النقابة تنتظر قرار وزارة المالية والمقرر أن يصدر يوم السبت القادم الخاص بكادر الأطباء والأمور الإدارية والمالية الخاصة بتطوير المنظومة الصحية، وفى حال اتخاذ قرارات تصب فى صالح الطبيب والمرضي سيتم تعليق الإضراب فوراً وعودة العمل بنسبة 100 % .