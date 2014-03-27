أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نقابة الأطباء بالسويس تعتمد الميزانية الخاصة بها

Google+ Print
نقابة الأطباء بالسويس تعتمد الميزانية الخاصة بها نقابة الأطباء بالسويس تعتمد الميزانية الخاصة بها

 

نقابة الأطباء

أعتمد مجلس نقابة الأطباء البشريين بالسويس، مساء اليوم، خلال إجتماع الجمعية العمومية الميزانية الخاصة بالنقابة.

كما أصدرت النقابة توصيات باستمرار الإضراب المفتوح بالمستشفيات واستمرار تعليق التعامل مع اللجنة العامة للاضراب بالقاهرة لاتخاذها قرارات سياسية منفصلة بعيداً عن الأطباء ومصلحة المواطنين.

وقال تامر البوهي، وكيل النقابة، إن النقابة تنتظر قرار وزارة المالية والمقرر أن يصدر يوم السبت القادم الخاص بكادر الأطباء والأمور الإدارية والمالية الخاصة بتطوير المنظومة الصحية، وفى حال اتخاذ قرارات تصب فى صالح الطبيب والمرضي سيتم تعليق الإضراب فوراً وعودة العمل بنسبة 100 % .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا