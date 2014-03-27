الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات صارمة ضد التلاعب بنتائج المباريات

أ ش أ - تبنى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، بالإجماع قرارا يدعو لفرض عقوبات صارمة على من يتورطون في عملية التلاعب بنتائج المباريات .

وأقرت الاتحادات 54 في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في استانا قرارا من 11 بندا يهدف إلى فرض عقوبات معيارية موحدة في أنحاء أوروبا .

ودعا الاتحاد الأوروبي كافة الدول الأعضاء لجعل التزوير الرياضي جريمة وتوسيع السلطات لفرض عقوبة الحرمان مدى الحياة على اللاعبين والحكام والمسئولين الذين يتورطون في التلاعب بنتائج المباريات .

وقال الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لدى التصويت على القرار"نحن نطالب الاتحادات الأعضاء بتوحيد صفوفها مع اليويفا ، وأن تحصل على كامل دعمنا من أجل التعامل مع هذا الأمر الذى يمثل تهديدا حقيقيا لروح رياضتنا" .