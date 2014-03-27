بالصور… محافظ الفيوم يلتقى قيادات التعليم لمناقشة مشكلاته

أستقبل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، عدد من مسئولى التربية والتعليم بالمحافظة لمناقشة مشكلات القطاع ، بحضور محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد الدولاتى المستشار التعليمى بالمحافظة الفيوم ، ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وإعادة النظر فى أعضاء لجنة التسيير الحالية والمكونة من 21 عضو وسحب الثقة منها والإعتراف فقط باللجان الفرعية الخمسة التى صدق عليها رئيس الوزراء، وإجراء انتخابات النقابة خلال شهر مايو المقبل .

وناقش الحضور مشكلة تواجد العديد من المدرسين فى مدارس المحافظة المختلفة ممن ينتمون لجماعة الإخوان ويتسببون فى إرباك العملية التعليمية، وكيفية مواجهة ذلك .

وفى هذا الإطار، شدد المحافظ على إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يثبت تسببه فى إحداث مشكلات أو فتن من شأنها إثارة الطلاب والتاثير على سير العملية التعليمية .

وتم مناقشة الإبقاء علي مديري الادارت المنتدبين فى اداراتهم التعليمية، مشيراً إلى أنه سوف يجري تثبيت جميع مديري الادارات المنتدبين خلال شهر يوليه المقبل بعد الإعلان عن وظائف مديرى الإدارات .

وفى نهاية الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة إحداث مشاركة فعالة بمشاركة قطاع التربية والتعليم بالمحافظة من خلال إشراك القيادات التعليمية بالمحافظة فى العمل المجتمعى ومحو أمية المواطنين ، والإرتقاء بمنظومة التعليم ، وذلك لخلق مجتمع مثالى متعلم قادر على العطاء وهو الدور المنوط به قطاع مهم كقطاع التربية والتعليم.