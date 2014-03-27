أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

خبير عسكري : السيسي لم يستقل من منصبه لكنه أُحيل للتقاعد

Google+ Print
خبير عسكري : السيسي لم يستقل من منصبه لكنه أُحيل للتقاعد خبير عسكري : السيسي لم يستقل من منصبه لكنه أُحيل للتقاعد

اللواء حمدي بخيت -الخبير العسكري والاستراتيجي-

قال اللواء حمدي بخيت -الخبير العسكري والاستراتيجي-، إن المشير عبد الفتاح لم يُقدم استقالته لكنه أحيل للتقاعد، وذلك لظروف الوطن، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بقراره جاءت متناسقة مع حساسية المرحلة، لضمان تنفيذ خارطة المستقبل.

وأضاف بخيت خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “صوت الناس” -الذي يُذاع على قناة المحور-،  القوات المسلحة  منظومة عمل ولا تتخذ أي إجراء إلا بإجماع الأصوات بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لذا لا ينبغي لأحد أن يقترب منها، موضحًا أن الفريق صدقي صبحي لم يُعين وزيرًا للدفاع لكنه عُين قائد عام للقوات المسلحة، وبهذا يكون هو المرشح الأقوى لوزارة الدفاع . 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر