خبير عسكري : السيسي لم يستقل من منصبه لكنه أُحيل للتقاعد

قال اللواء حمدي بخيت -الخبير العسكري والاستراتيجي-، إن المشير عبد الفتاح السيسي لم يُقدم استقالته لكنه أحيل للتقاعد، وذلك لظروف الوطن، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بقراره جاءت متناسقة مع حساسية المرحلة، لضمان تنفيذ خارطة المستقبل.

وأضاف بخيت خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “صوت الناس” -الذي يُذاع على قناة المحور-، القوات المسلحة منظومة عمل ولا تتخذ أي إجراء إلا بإجماع الأصوات بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لذا لا ينبغي لأحد أن يقترب منها، موضحًا أن الفريق صدقي صبحي لم يُعين وزيرًا للدفاع لكنه عُين قائد عام للقوات المسلحة، وبهذا يكون هو المرشح الأقوى لوزارة الدفاع .