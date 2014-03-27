مجلس الوزراء يشدد العقوبة في حالة سرقة التيار الكهربائى أو التعدي على المرافق

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية للوحدات التى تحصل على التيار الكهربائى بتوصيلات مباشرة غير قانونية، من أجل تسجيل استهلاكهم من التيار الكهربائى، وللقضاء على الفقد التجارى للتيار الكهربائى كما يسري ذلك على قطاعي المياه والغاز، مع تغليظ العقوبة في حالة سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على المرافق.

> ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إنشاء جامعة خاصة بإسم “جامعة المدينة بالقاهرة”، وتتكون الجامعة من كليات (العلاج الطبيعى- الصيدلة والتصنيع الدوائى- طب وجراحة الفم والأسنان- الهندسة والتكنولوجيا- الإعلام- الاقتصاد والعلوم الإدارية- الفنون والتصميم) .

> كما وافق المجلس على نقل تبعية صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب إلى وزير الشباب والرياضة وعلى طلب وزارة الإسكان تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطة التشيكى لمياه أسيوط القديمة بمبلغ 50 مليون جنيه، نظراً للحاجة الماسة لتطوير المحطة المنشأة عام 1985 ولزيادة كمية المياه المنتجة لمدينة أسيوط والتى لا تفى باحتياجات المدينة وكذلك إسناد البنود المستجدة بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بالعجمى إلى شركة النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو) بمبلغ 90 مليون جنيه.

> ووافق مجلس الوزراء على إسناد البنود المستجدة بمشروع ازدواج المجمعات من محطة رفع الأميرية إلى محطة رفع الخصوص إلى شركة المقاولات المصرية وإسناد مشروع الصرف الصحى بقرية كفر أبو جندى بمحافظة الغربية ومشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى بمحافظة سوهاج إلى شركة النصر للمبانى والإنشاءات، وشركة المقاولات المصرية بالاتفاق المباشر بمبلغى 15 و 35 مليون جنيه على التوالى وإسناد عملية تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بالحيين الرابع والخامس وخط الطرد إلى محطة المعالجة بمدينة برج العرب الجديدة إلى شركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو بمبلغ 50 مليون جنيه.

> ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش بنها وطريق المصانع بمحافظة القليوبية، بمبلغ 17 مليون و 945 ألف جنيه وإسناد عملية تنفيذ مرافق الإسكان الإجتماعي (مياه ـ صرف صحي ـ طرق فرمة) بمنطقة عمارات الحي الخامس بمساحة (478) فدانا ومحطة رفع الصرف الصحي الفرعية (A) بمدينة بدر، بمبلغ 85 مليون جنيه واسناد عملية تطوير ورفع كفاءة ميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية، بمبلغ 26 مليون و 622 ألفا و 170 جنيها واسناد عملية تطوير ورفع كفاءة طريق أحمد عرابي بمحافظة القليوبية، بمبلغ 22 مليون و 125 ألفا و 950 جنيها.