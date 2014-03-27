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ميدو يشرح لماذا لم تشمل سياسة التدوير عبد الواحد؟

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ميدو يشرح لماذا لم تشمل سياسة التدوير عبد الواحد؟ ميدو يشرح لماذا لم تشمل سياسة التدوير عبد الواحد؟

أوضح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك الأسباب التي جعلت عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض لا يدخل ضمن سياسة التدوير التي يتبعها العالمي.

وقام ميدو باستبدال وتجربة العديد من اللاعبين وعدم الثبات على تشكيل واحد، ولكن باستثناء عبد الواحد السيد قائد الفريق ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر.

وقال ميدو للصحفيين عقب مباراة فقوس الودية يوم الخميس: "عبد الواحد الحارس الأساسي لي، وأؤمن أن التدوير لا يفيد في هذا المركز".

وأضاف "أنظروا إلى الفرق العالمية.. هل يعلم أحد من هو احتياطي جانلويجي بوفون، أو بتر تشك.. لا بالتأكيد لذا هذا سر نجاحهم".

وتابع "منحت عبد الواحد الثقة وقلت له أنه الحارس الأساسي بالنسبة لي والآن يقدم أفضل مواسمه".

ولم تهتز شباك عبد الواحد السيد في خمس مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا وذلك لأول مرة في تاريخ المنافسات.

وبسؤال ميدو حول عبد الشافي "لا يوجد بديل لعبد الشافي".

وتعاقد الزمالك مؤخرا مع أحمد سمير فرج ليساند عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر، ويتوقع الدفع به في مباراة طلائع الجيش المقبلة يوم الثالث من أبريل.

ويضم الزمالك في حراسة المرمى محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل بجانب عبد الواحد السيد.

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