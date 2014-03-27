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وزير الآثار يشيد بقرار ضم أرض الحزب الوطني للمتحف المصري

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وزير الآثار يشيد بقرار ضم أرض الحزب الوطني للمتحف المصري وزير الآثار يشيد بقرار ضم أرض الحزب الوطني للمتحف المصري

أشاد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار ، بقرار مجلس الوزراء اليوم بضم أرض الحزب الوطني المنحل إلى المتحف المصري بميدان التحرير ، لتدخل في خطة تطوير المتحف وحديقته المتحفية ، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حرص الحالية على وضع الإرث الحضاري المصري في مقدمة أولويات اهتماماتها خاصة في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد .
> وأشار إبراهيم في تصريح له اليوم إلى أن أرض الحزب الوطني المنحل ستمثل امتدادا لحرم المتحف الذي يعد في حد ذاته مبنى آثريا ، وأكد أن مشروع تطوير المتحف المصرى بالتحرير يأتى في إطار خطة وزارة الآثار لتطوير المتاحف الحالية في وتحويلها إلى مؤسسات علمية وثقافية لرفع الوعي الأثري لدى أبناء الشعب .

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، هدم المبنى المجاور للمتحف المصري بالتحرير والمعروف باسم ” مبنى الحزب الوطني” وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف ، وذلك في إطار حرص الدولة على التراث الأثري لمصر وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014 والذي يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار .

 

أ.ش.أ

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