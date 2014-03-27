تأجيل محاكمة 188 متهم بقتل ضباط كرداسة لجلسة 10 إبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 188 متهماً ، بينهم 41 هاربين فى القضية المعروفة إعلامياً بإسم “أحداث كرداسة”، والمتهمين فيها بإقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز كرداسة، خلال شهر أغسطس 2013، و ذلك لجلسة 10 ابريل ، للإطلاع علي أوراق القضية مع إستمرار حبس المتهمين.

وصرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني بإعلان خصومه ، و تكليف الباحث الإجتماعي للحضور لمناقشة حالة المتهم رقم 90 ، وتغريم مأمور السجن و ضابط مسؤل عن السجن ، الى جانب إحضار المتهمين مبلغ الف جنيه لكل منهما ، وذالك لتأخرهم في إحضار المتهمين للجلسة في الساعة الثالثة عصرا.