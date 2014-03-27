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تأجيل محاكمة 188 متهم بقتل ضباط كرداسة لجلسة 10 إبريل

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تأجيل محاكمة 188 متهم بقتل ضباط كرداسة لجلسة 10 إبريل تأجيل محاكمة 188 متهم بقتل ضباط كرداسة لجلسة 10 إبريل

ارشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 188 متهماً ،  بينهم 41 هاربين فى القضية المعروفة إعلامياً بإسم “أحداث كرداسة”، والمتهمين فيها بإقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز كرداسة، خلال شهر أغسطس 2013، و ذلك لجلسة 10 ابريل ، للإطلاع علي أوراق القضية مع إستمرار حبس المتهمين.

وصرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني بإعلان خصومه ، و تكليف الباحث الإجتماعي للحضور لمناقشة حالة المتهم رقم 90 ، وتغريم مأمور السجن و ضابط مسؤل عن السجن ، الى جانب إحضار المتهمين مبلغ الف جنيه لكل منهما ، وذالك لتأخرهم في إحضار المتهمين للجلسة في الساعة الثالثة عصرا.

 

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