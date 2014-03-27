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لوران بلان: مورينيو أحد عظماء الكرة .. ومن يجرؤ على قول العكس؟

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لوران بلان: مورينيو أحد عظماء الكرة .. ومن يجرؤ على قول العكس؟ لوران بلان: مورينيو أحد عظماء الكرة .. ومن يجرؤ على قول العكس؟

إفي - تجنب لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الدخول في جدل مع نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي قبل مواجهتهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث وصفه بـ"أحد عظماء كرة القدم".

وعن مورينيو قال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم "إنه مدرب كبير، من يجرؤ على قول العكس؟ لقد فاز بكل شيء، توج بدوري الأبطال مرتين مع بورتو والإنتر، هو أحد عظماء اللعبة، أقول ذلك لأنه الحق".

وكان لوران بلان لاعبا في برشلونة الإسباني بموسم 1996-1997 حين كان مورينيو مترجما وعضوا في الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الإنجليزي بوبي روبسون.

وفيما يتعلق بصدام البي إس جي والبلوز، متصدرا الدوريين الفرنسي والإنجليزي، يومي 2 و8 ابريل المقبل، أوضح بلان "يجب أن نقدم أداءا جيدا امام فريق ومدرب كبيرين".

وأضاف بلان "أحترم مورينيو بشدة، تعاملت معه في برشلونة وكان غاية في الاحترافية والدهاء".

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