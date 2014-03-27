أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة يحسم صفقة ' ميسي البلقان '

Google+ Print
برشلونة يحسم صفقة ' ميسي البلقان ' برشلونة يحسم صفقة ' ميسي البلقان '

أكد نادي برشلونه الاسباني اليوم الخميس ضم ألين هليلوفيتش نجم نادى دينامو زغرب الكرواتى الصاعد.

وكان لاعب خط الوسط المهاجم تحت رادار العديد من الاندية الاوروبية الكبرى منذ فترة وكان من بينها مانشستر سيتى لكن البارسا كثف جهوده لضم اللاعب منذ وقت سابق من الموسم بعد ان ارسل وفدا لكرواتيا لحسم الصفقة.

واخيرا فاز حامل لقب الليجا الاسبانية بصفقة اللاعب صاحب الـ17 عاما، حيث وافق على ابرام عقد لمدة خمس سنوات مقابل 2,2 مليون يورو بجانب الحوافز.

وقال هليلوفيتش للموقع الرسمى لبرشلونه "من الصعب ان اجد الكلمات التى تعبر عما اشعر به،اوجه الشكر لدينامو الذى سيظل معى كحبى الاول والنادى الذى بدأت فيه احلامى".

وأضاف "أود ان اشكر كل المدربين فى اكاديمية دينامو وكل الانصار. وبالطبع برشلونه شئ خاص أنه نادى احببته منذ ان كنت صبيا وأشعر بالشرف لأن تتاح لى الفرصة للعب بين صفوفه".

يذكر ان اللاعب الصاعد الملقب بميسى البلقان اكتسب شهرة واسعة بوصفه من افضل المواهب الواعدة فى القارة الاوروبية منذ ان خاض اولى مبارياته وهو فى السادسة عشرة من عمره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع