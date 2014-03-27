برشلونة يحسم صفقة ' ميسي البلقان '

أكد نادي برشلونه الاسباني اليوم الخميس ضم ألين هليلوفيتش نجم نادى دينامو زغرب الكرواتى الصاعد.

وكان لاعب خط الوسط المهاجم تحت رادار العديد من الاندية الاوروبية الكبرى منذ فترة وكان من بينها مانشستر سيتى لكن البارسا كثف جهوده لضم اللاعب منذ وقت سابق من الموسم بعد ان ارسل وفدا لكرواتيا لحسم الصفقة.

واخيرا فاز حامل لقب الليجا الاسبانية بصفقة اللاعب صاحب الـ17 عاما، حيث وافق على ابرام عقد لمدة خمس سنوات مقابل 2,2 مليون يورو بجانب الحوافز.

وقال هليلوفيتش للموقع الرسمى لبرشلونه "من الصعب ان اجد الكلمات التى تعبر عما اشعر به،اوجه الشكر لدينامو الذى سيظل معى كحبى الاول والنادى الذى بدأت فيه احلامى".

وأضاف "أود ان اشكر كل المدربين فى اكاديمية دينامو وكل الانصار. وبالطبع برشلونه شئ خاص أنه نادى احببته منذ ان كنت صبيا وأشعر بالشرف لأن تتاح لى الفرصة للعب بين صفوفه".

يذكر ان اللاعب الصاعد الملقب بميسى البلقان اكتسب شهرة واسعة بوصفه من افضل المواهب الواعدة فى القارة الاوروبية منذ ان خاض اولى مبارياته وهو فى السادسة عشرة من عمره.