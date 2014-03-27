مصر المقاصة يتعادل مع الانتاج الحربى بهدفين لكل منهما فى الدورى

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مع نظيره الإنتاج الحربي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من المجموعة الأولى ببطولة الدوري.

> تقدم اللاعب حسين السيد لنادي مصر المقاصة في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وتعادل في الدقيقة 34 للانتاج الحربي اللاعب أحمد سعيد من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي للفريقين بهدف لكل منها.

> وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب سامح العيدروسي في تسجيل هدف التقدم للمقاصة في الدقيقة 23، ونتيجة للاخطاء الدفاعية تعادل اللاعب محمد ناجي طلبة للانتاج الحربي في الدقيقة 39.

> بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 16 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر والأخير.