مقتل وإصابة 12 شخصًا جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة حمص

قتِل شخص وأصيب 11 آخرون ، أغلبهم من النساء والأطفال ، جراء تفجير سيارة مفخخة في حي الأرمن بمدينة حمص وسط سوريا .

> وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم ، الخميس، بأن التفجير نفذه انتحاريون بسيارة مفخخة وأدى إلى أضرار مادية بعدد من المنازل والمحلات التجارية والسيارات .

> كما أصيب ستة أشخاص ولحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء سقوط قذائف على حي جرمانا وضاحية حرستا ومستشفى الشرطة بريف دمشق وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمنازل والمحال التجارية .

> أ ش أ