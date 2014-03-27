القوات المسلحة تكتشف 13 نفقًا وتُدمر61 فدان مخدرات وتضبط 259 متسللًا بسيناء

واصلت قوات حرس الحدود اجراءاتها الأمنية المكثفة للتصدي للمهربين والعناصر الاجرامية التي تستهدف المساس بالامن القومي علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية حيث نجحت القوات بالجيش الثاني الميداني في اكتشاف وتدمير ١٣نفقا خلال عمليات التمشيط والمداهمة للشريط الحدودي برفح وذلك بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين ليصبح اجمالي ما تم تدميره حتي الان ١٤٥٤نفقا ٠

تم ضبط مخزن داخل احد المناطق الزراعية يحتوي علي كميات كبيرة من البضائع المتنوعة المعدة للتهريب عبر الانفاق وضبط سيارة ملاكي واربع دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدم في عمليات التهريب واستهداف المواقع الامنية ، والقبض علي عنصرين من العناصر الاجرامية خلال محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة عند نقطة للتفتيش بمعدنية القنطرة شرق .

وأثمرت الحملة الامنية الموسعة التي تقودها القوات المسلحة للقضاء علي الزراعات المخدرة بسيناء عن اكتشاف وتدمير ٣٢ مزرعة بمنطقة وادي فيران بمساحة اجمالية ٦١فدانا منهم ٢٨ مزرعة لنبات البانجو بمساحة ٥٤فدان و اربع مزارع لنبات الخشخاش بمساحة سبعة افدنة ، وضبط ١٣ماكينة لضخ المياة وكميات من الذخائر داخل مناطق الزراعات المخدرة ، وضبط مركب للصيد علي ساحل البحر الأحمر بمنطقة رأس سدر عثر بداخلها علي ١١٠٠لفافة من نبات البانجو المخدر تقدر بأجمالي 2.5 طن .

وألقت عناصر حرس الحدود بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية القبض علي ثلاثة من العناصر الإحرامية وبحوذتهم مسدس 9مم وكمية من الطلقات وكميات من المواد المخدرة عند نقطة تفتيش بمنطقة ابو قير ، واحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بمنطقة بوغاز رشيد والقبض علي ٧٤ فردا منهم ٦٩مصريا و خمسة سوريين .

وفي المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط سيارة نقل محملة بمائة كرتونة تحتوي علي خمسة الاف مجموعة من ادوات التجميل المهربة عبر الحدود بمنطقة السلوم ، والقبض علي احد المتسللين عبر الحدود وبحوزته عربة ذات دفع رباعي ، وضبط ثلاث سيارات نصف نقل ذات الدفع الرباعي محملة بـ ١٣ الف قاروصة سجائر مسرطنة قادمة عبر الحدود الغربية بمنطقة بحر الرمال العظيم .

وفي جنوب مصرالقت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية القبض علي ١٨٤ متسللا من بينهم ٨٩اريتريا و٧١سودانيا و ١٢صوماليا و خمسة أثيوبيين و٦٥ليبييا و سوريان خلال محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود بأستخدام تسع سيارات للنقل ذات الدفع الرباعي بمنطقة شرق العوينات وبحيازتهم خمسة اجهره للأتصال عبر الاقمار الصناعية .

كما تم القبض علي اربعة سودانيين خلال محاولة للبحث والتنقيب عن الذهب بمنطقة وادي العلاقي وبحوزتهم ثلاثة اجهزة للكشف عن المعادن ، وضبط ثلاث سيارات نصف نقل محملة بأكثر من خمسة اطنان من المواد الغذائية المدعمة قبل تهريبها الي السودان .