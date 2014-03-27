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تعرّفوا إلى رجل Dior لصيف 2014

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تعرّفوا إلى رجل Dior لصيف 2014 تعرّفوا إلى رجل Dior لصيف 2014

في أحدث مجموعاتها من الأزياء المخصّصة للرجل، لموسم ربيع وصيف 2014، أثبتت دار "ديور" Dior أن الأناقة حليفة الذكور كما الإناث. وعلى مسرح واسع، طغى عليه اللون الأبيض وزيّنت مساحاته دهاليز زجاجية، قدّم المصمم "كريس فان أشي" Kris Van Assche تصاميم بسيطة مستوحاة من حقبة الباروك بأجوائها الغنيّة، ومن رسوم الفنان موندريان الذي اشتهر بتلوين المربعات الهندسية.
كل قطعة في المجموعة جسّدت رصانة الإطلالات وصرامتها دون أن تقيّدها بروابط أو حدود. فجاءت التصاميم عبارة عن خليط عصري من القماش المرقّع بألوان متفاوتة، منها اللماع ومنها الباهت. أما لوحة الألوان المختارة كانت هادئة بشكل عام، تراوحت بين البرغندي الداكن والأسود والخوخي ودرجات الأزرق. وصممت السترات والقمصان على شكل يشبه الصندوق ما أتاح الفرصة أمام "فان أشي" للمزج بين رقع القماش وتنسيقها مع سراويل رسمية أو سراويل قصيرة مثنية من الأمام.
إليك أبرز ما قدّمته دار Dior للرجل هذا الصيف. فهل أعجبتك التصاميم؟

 

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