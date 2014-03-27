أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمن الاسكندرية يحرر 89 قضية إحراز سلاح ناري.. و1895 قضية سلاح أبيض

Google+ Print
أمن الاسكندرية يحرر 89 قضية إحراز سلاح ناري.. و1895 قضية سلاح أبيض أمن الاسكندرية يحرر 89 قضية إحراز سلاح ناري.. و1895 قضية سلاح أبيض

نجحت قوات الأمن بمحافظة الاسكندرية، من تحرير 89 قضية إحراز سلاح ناري، بعدد 145 قطعة سلاح ناري ” 58 بندقيه خرطوش – 44 طبنجة متنوعه – 43 بندقيه اليه مختلفه العيار، و1440 طلقة نارية مختلفة العيار.

وكذلك تحرير 1895 قضية سلاح ابيض (عدد 1438 قطعة سلاح ابيض) .

يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة الي القضاء علي الجريمة بشتي صورها و تحقيق الامن في شتي ربوع الوطن و من خلال توجيهات اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الاسكندرية بتكثيف الانتشار الامني للقيام بحملات امنية مكبرة و التعامل الحازم و الحاسم مع كل اشكال الخروج عن القانون.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا