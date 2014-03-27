أمن الاسكندرية يحرر 89 قضية إحراز سلاح ناري.. و1895 قضية سلاح أبيض

نجحت قوات الأمن بمحافظة الاسكندرية، من تحرير 89 قضية إحراز سلاح ناري، بعدد 145 قطعة سلاح ناري ” 58 بندقيه خرطوش – 44 طبنجة متنوعه – 43 بندقيه اليه مختلفه العيار، و1440 طلقة نارية مختلفة العيار.

وكذلك تحرير 1895 قضية سلاح ابيض (عدد 1438 قطعة سلاح ابيض) .

يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة الي القضاء علي الجريمة بشتي صورها و تحقيق الامن في شتي ربوع الوطن و من خلال توجيهات اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الاسكندرية بتكثيف الانتشار الامني للقيام بحملات امنية مكبرة و التعامل الحازم و الحاسم مع كل اشكال الخروج عن القانون.