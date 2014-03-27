لماذا طلب عبد المجيد عبد الله من سالم الهندي النجدة أمس؟

بعد غياب طويل عن إقامة الحفلات الجماهيرية للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، أقيم مؤتمر صحافي أمس في فندق "ذا أوبروي"، في دبي، بحضور سالم الهندي، مدير روتانا للصوتيات والمرئيات، وعبدالمجيد عبدالله، وحشد كبير من الصحافة العربية، ومجموعة من مديري "روتانا" للقاء الصحافة والحديث عن حفله اليوم الذي سيلتقي فيه مع جمهوره العربي في دبي، وذلك في قاعة أرينا بفندق مينا السلام كما حضر المؤتمر ولداه عبدالله ومحمد.

بدأ عبد المجيد المؤتمر بالترحيب بوسائل الإعلام ثم رد على سؤال سر غيابه قائلاً: أنا لم أختف كفنان، فأنا موجود لكنني انقطعت عن الحفلات العامة، لأنها كانت مليئة بالعديد من المشاكل، وبعض الناس كانوا يستخدمون الحفلات تجارياً فقط، ولأن سالم الهندي، استطاع أن يسير في الخط السليم تجارياً وفنياً أناعدت.

فيما قال الهندي: نحن سعداء بعودة أبو عبدالله للالتقاء بكم وبالجمهور، وإن شاء الله يكون حفلاً جميلاً وعودة مناسبة.

واختتم عبدالمجيد عبدالله المؤتمر بكلمة "ارحمني يا سالم"، لأنه استقبل العديد من الأسئلة من وسائل الإعلام والبعض منها كان يعجز عن الإجابة عليها، لذلك طلب النجدة من سالم فضحك كل الحضور.