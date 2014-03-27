ابن شاكيرا يطلق أغنية المونديال

للموسم الثاني على التوالي ستقدم النجمة العالمية Shakira الأغنية الرسمية للمونديال، إنما هذه المرّة سيشاركها إبنها Milan في الغناء.

فبعد أن قدمت منذ 4 أعوام للمونديال الأغنية الشهيرة Waka Waka، ستقدم هذه المرة أغنيتها La La La، بأسلوب برازيلي.

وما يميز أغنية هذا الموسم، هو أنّ ابنها الصغير Milan سيشاركها الغناء، إذ كان برفقتها أثناء التسجيل، وبعد أن تأثر بالأغنية قال من تلقاء نفسه "مياها"، وتم إدخال هذه الكلمة ضمن الأغنية.

يذكر أن Shakira وإبنها Milan سيكونا في البرازيل لمشاهدة المونديال، وذلك لمساندة حبيبها لاعب برشلونة الشهير Gerard Piqué.

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