الفايننشيال تايمز: مصر وروسيا تعمقان التعاون التجارى

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن مصر تناقش اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الجمركى لروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، فى أحدث إشارة على أن موسكو تسعى لاستغلال التوترات الأمريكية فى الشرق الأوسط لتوسيع نفوذها فى المنطقة.

المحادثات التى يقودها وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، تأتى كجزء من دفعة أوسع من قبل موسكو للاستفادة من ضعف النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط، تضيف الصحيفة.

ويرى محللون أن الحكومة الروسية تشعر بقلق عميق حيال ضعف حلفائها التقليديين فى المنطقة لذا فإنها تسعى إلى تأسيس تحالفات جديدة. وتلفت الصحيفة إلى إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعمه لترشح المشير عبد الفتاح السيسى، للرئاسة، حتى قبل إعلان وزير الدفاع المستقيل نيته للترشح.

وأضافت أن الصحافة فى القاهرة وموسكو واصلت الحديث عن خطط لبيع أسلحة روسية، على الرغم من عدم وجود إعلانات رسمية من قبل حكومتى البلدين.