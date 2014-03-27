غضب عائلة “حسن حمدي” لرفض المسئولين تسلم الكفالة المالية لإخلاء سبيله

حضر منذ قليل، لدار القضاء العالي نجل الكابتن حسن حمدى ومجموعة من المحامين لسداد الكفالة الـ 100الف جنية وذلك بسبب رفض العاملين لمحكمة عابدين تسلم المبلغ وذهب الى مكتب المستشار عبدالمجبد محمود المشرف العام علي المكتب الفنى، والذى أرسله الى النائب العام المساعد عادل السعيد والذى ارسلهم لقاضي التحقيق المستشار ثروت حماد.

ولاتزال أسرة حسن حمدي لا تعلم أين الجهة التى سوف يقوموا من خلالها بالسداد وتسود حالة غضب شديدة بين جميع الحاضرين من اصدقاء وعائلة حمدى بسبب تعنت الجميع معهم.

وجاء قرار المستشار أحمد عبدالعزيز قاضى المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل حسن حمدي رئيس النادي الأهلىوعمرو عبدالعزيز مدير العقود بمؤسسة الأهرام في قضية فساد مؤسسة الأهرام، بإخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه للاتى :

حيث نصت المادة 136 انه يجب علي قاضي التحقيق قبل ان يصدر الحكم بالحبس ان يستمع الى اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وفقا لنص المادة الا ان قاضي التحقيق تعنت ولم يراعى مواد القانون و اصدر امر الحبس دون الرجوع لاقوال النيابة العامة وبذلك خلى امر الحبس من اقوال النيابة وهو امر جوهرى ووجوبى وعدم حدوثة ترتب علية بطلان الحبس .

وكانت هيئة التحقيق قررت حبس حسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلان سابقًا وعمرو عبدالعزيز، مدير إدارة العقود بمؤسسة الأهرام 15 يومًا، وإخلاء سبيل محمد محمدين مدير إدارة الإعلانات، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال مؤسسة الأهرام عن طريق منح بعض الشخصيات العامة هدايا باهظة الثمن تسببت في الإضرار بأموال الدولة باعتبار أن الأهرام مؤسسة قومية.