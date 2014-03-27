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بالصور وكيل التربية والتعليم بالوادى الجديد يشهداحتفالية تكريم الأمهات المثاليات

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بالصور وكيل التربية والتعليم بالوادى الجديد يشهداحتفالية تكريم الأمهات المثاليات بالصور وكيل التربية والتعليم بالوادى الجديد يشهداحتفالية تكريم الأمهات المثاليات

وكيل التربية والتعليم بالوادى الجديد

شهد صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد احتفاليه مجلس الاباء والامناء والمعلمين تكريم الامهات المثاليات من المعلمات بقطاع التعليم بالوادى الجديد.

وقال نجاتى حسن رئيس مجلس الاباء والمعلمين بالوادى الجديد ان الاحتفاليه شهدت مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية بالوادى الجديد لفريق الكورال بالتربية والتعليم لمدرسة السلام القديمه.

وقال صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ان تكريم الامهات المثاليات من قطاع التعليم بالوادى الجديد تقليد تربوى يساهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية حيث قام وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام الادارة التعليمية ورئيس مجلس الاباء والمعلمين بتكريم المعلمات و 15 معلمة وادارية وخدمات معاون ممن لهم قصص نجاح.

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