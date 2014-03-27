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البورصة تفقد 4.5 مليار جنيه نتيجة هبوط جماعي لمؤشراتها

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البورصة تفقد 4.5 مليار جنيه نتيجة هبوط جماعي لمؤشراتها البورصة تفقد 4.5 مليار جنيه نتيجة هبوط جماعي لمؤشراتها

البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً مع انتصاف جلسة تداول اليوم، رغم افتتاحها جلسة اليوم على صعود جماعي، عقب إعلان عبد الفتاح اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية فور استقالته من منصبه كقائداً عاماً للقوات المسلحة المصرية، إلا أن مبيعات المستثمرين المصريين والعرب كان لها التأثير الأقوى على أداء المؤشرات، ليفقد رأسمال البورصة السوقي 4 مليارات و500 مليون جنيه.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.27%، بمقدار 107 نقطة، ليسجل 8,373.01 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.40%، بمقدار 9 نقاط، ليسجل 646.40 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37%، بمقدار 15 نقطة، ليسجل 1,121.26 نقطة.

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