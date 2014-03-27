" العربية للعود " تحصد خمسة جوائز في أوسكار العطور

نظمت مؤخراً "الهيئة العربية للعطور" الدورة الرابعة من جوائز "فيفي آرابيا للعطور 2013"، الحدث المعروف ب "أوسكار العطور"، وذلك في "فندق أرماني" في برج خليفة بإمارة دبي، حيث تم تكريم مجموعة من أبرز الشركات المتخصصة بمجال العطور على مستوى المنطقة. وتتويجاً لمسيرة حافلة بالتميّز والريادة في تطوير أجود أنواع العطور الشرقية التي ترقى إلى مستوى المنافسة العالمية، استحوذت "الشركة العربية للعود" على 5 جوائز من أصل 14 جائزة تنوعت بين جائزة "متجر التجزئة للعام" ضمن فئة "أفضل متجر تجزئة أحادي العلامة التجارية للعام 2013" فضلاً عن 4 جوائز ضمن فئة "عطري المفضل للعام 2013".

ويأتي تفرّد "العربية للعود" بالفوز بعدة جوائز مرموقة خلال "أوسكار العطور" للسنة الرابعة على التوالي ليؤكد مجدداً على المكانة الطليعية التي وصلت إليها الشركة باعتبارها العلامة التجارية الأولى إقليمياً والحادية عشرة عالمياً في إنتاج أجود أنواع العطور الفاخرة. واشتملت محفظة عطور "العربية للعود" الفائزة بالجوائز الأربع ضمن فئة "عطري المفضل للعام 2013" على "جنتلمان سيكرت" و"دونا" و"ماجيستك سبيشال عود" و"وودي بلانك" والتي تشهد إقبالاً لافتاً ضمن الأسواق المحلية و العالمية. ويعد الإنجاز الجديد إضافة قيمة إلى سلسلة النجاحات المتتالية التي تقودها "العربية للعود" على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن.

وصرح شاهزاد حيدر، رئيس "الهيئة العربية للعطور"، الجهة المنظمة لجوائز "فيفي آرابيا للعطور 2013"، بأنّ "أوسكار العطور" نجح على مدى السنوات القليلة الماضية في ترسيخ ثقافة الابتكار بين أوساط مصنعي العطور في العالم العربي. وأشاد بالمكانة الريادية التي وصلت إليها "العربية للعود" التي حققت إنجازاً جديداً في الفوز ب 5 جوائز مرموقة من "أوسكار العطور"، لافتاً إلى أنّ الشركة تعتبر إحدى أوائل العلامات التجارية المحلية التي تركت بصمة واضحة ضمن الأسواق العالمية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع كافة المعنيين بالعطور العربية للعمل على تعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية."

وأعرب عبدالله الدويش، نائب رئيس "الشركة العربية للعود"، عن سعادته بالإنجاز الجديد الذي يمثل تجسيداً حقيقياً لالتزام الشركة باعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التصنيعية وأعلى مواصفات الجودة العالمية لتقديم كل ما هو مبتكر في عالم العطور الشرقية والوصول بالصناعة الوطنية إلى مستوى جديد من الريادة إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أنّ دخول العلامات التجارية السعودية والخليجية مجال المنافسة مع أبرز العلامات التجارية الرائدة عالمياً في عالم العطور يمثل نقلة نوعية من شأنها أن تسهم في النهوض بقطاع العطور الذي يشهد نمواً ملحوظاً في دول الخليج العربي لا سيّما في الإمارات التي تعتبر مركزاً تسويقياً رائداً لأبرز علامات العطور الفاخرة العربية والعالمية.

وتندرج جوائز "أوسكار العطور" ضمن ثلاث فئات هي "عطر العام" و"متجر التجزئة للعام" و"عطري المفضل للعام". وتم تشكيل لجنة تحكيم مستقلة لاختيار الفائزين بجائزة "عطر العام"، في حين تم اختيار الفائزين بجوائز فئتي "متجر التجزئة للعام" و"عطري المفضل للعام" استناداً إلى تصويت قاعدة واسعة من المستهلكين عبر شبكة الإنترنت. وشهدت معدلات التصويت على الجوائز نسباً مرتفعة، مما يعزز من أهمية الحدث ومصداقيته على صعيد أسواق العطور الإقليمية.

وتعد "العربية للعود" أكبر شركة متخصصة بالعود والعطور الشرقية في العالم، إذ تمتلك مصادر خاصة للمواد الأولية اللازمة لمنتجاتها إلى جانب شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وتدير الشركة شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء العالم والتي يصل عددها إلى 600 فرع.