“قادة المستقبل” تجتمع مع وزير الداخلية لمناقشة محاربة الإرهاب



> أكد عصام الشريف، عضو المكتب السياسى لمشروع “قادة المستقبل”، أن شباب المشروع اجتمعوا باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بمقر الوزارة، للمناقشة حول دور الوزارة فى محاربة الإرهاب فى الفترة الحالية.

وأضاف الشريف، أن الشباب طالبوا وزير الداخلية بمراجعة كشوف المحتجزين من شباب الثورة، علاوة على مراجعة الكشوف المتعلقة بالقضايا المهمة وفى مقدمتها أحداث مجلس الوزراء.

وطالب حسن أبو حامد، منسق مشروع قادة المستقبل بالفيوم، الوزير بزيارة محافظة الفيوم ،مشيداً بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بالمحافظة ، كما طالب بتفعيل دور ضباط العلاقات العامة وحقوق الإنسان داخل مديرية الأمن .

وأشار إلى أن كل من عمر الجندى، وعبد الغنى هندى، وبلال حبشى، ومحمد طلعت وأحمد السكرى كانوا بصحبته فى لقاء وزير الداخلية.