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منسق تمرد بالمنوفية : نطالب بالابتعاد عن الإنحياز لمرشح رئاسى دون الأخر

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منسق تمرد بالمنوفية : نطالب بالابتعاد عن الإنحياز لمرشح رئاسى دون الأخر منسق تمرد بالمنوفية : نطالب بالابتعاد عن الإنحياز لمرشح رئاسى دون الأخر

قال محمد أبو ستيت ،منسق حركة تمرد بمحافظة المنوفية ،أن ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية سيعقبه حملات تشوية للمرشحين المنافسين من جانب من يريدون التقرب للسيسى ،مطالباً الجميع بالإبتعاد عن الإنحياز لمرشح دون اخر وتوفير الفرص المتكافئة لكل المرشحين .
> وطالب أبو ستيت بالإعتماد على خبرات شباب الثورة والبعد عن المنافقين من رجال مبارك والاخوان وتحقيق اهداف الثورة وإستكمال خارطة الطريق والإلتزام بالنزاهة فى الإنتخابات المقبلة .

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