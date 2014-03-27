مصرع 4 اشخاص في حادث تصادم بطريق البحر الاحمر بسوهاج‎

لقي 4 اشخاص مصرعهم في حادث تصادم علي طريق البحر الاحمر بسوهاج.

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة اخميم بوقوع تصادم علي طريق البحر الاحمر الكيلو 130 اتجاه قنا وبالفحص تبين اثناء قيادة فايز خليفة محمد 46 سائق مقيم سوهاج السيارة رقم 7722 جمرك سفاجا علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم 2387 قيادة ااحمد محمد الجزار 43 سائق مقيم محلة منوف الغربية ونتج عن الحادث مصرع كلا من قائدي السيارتين ومحمد احمد 36 مقيم المراغة واحمد يوسف 55 موظف بالاسكان مقيم الغربية وتم نقل الجثث لمستشفي اخميم المركزي وسوهاج العام وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة لتوالي الاجراءات.