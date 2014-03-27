أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع 4 اشخاص في حادث تصادم بطريق البحر الاحمر بسوهاج‎

Google+ Print
مصرع 4 اشخاص في حادث تصادم بطريق البحر الاحمر بسوهاج‎ مصرع 4 اشخاص في حادث تصادم بطريق البحر الاحمر بسوهاج‎

لقي 4 اشخاص مصرعهم في حادث تصادم علي طريق البحر الاحمر بسوهاج.

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة اخميم بوقوع تصادم علي طريق البحر الاحمر الكيلو 130 اتجاه قنا وبالفحص تبين اثناء قيادة فايز خليفة محمد 46 سائق مقيم سوهاج السيارة رقم 7722 جمرك سفاجا علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم 2387 قيادة ااحمد محمد الجزار 43 سائق مقيم محلة منوف الغربية ونتج عن الحادث مصرع كلا من قائدي السيارتين ومحمد احمد 36 مقيم المراغة واحمد يوسف 55 موظف بالاسكان مقيم الغربية وتم نقل الجثث لمستشفي اخميم المركزي وسوهاج العام وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة لتوالي الاجراءات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا