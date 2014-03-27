جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي في حلة إلكترونية جديدة

أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، عن إطلاق موقعها الإلكتروني بحلة جديدة، متضمناً العديد من الأقسام التي تسلط الضوء على أهداف الجائزة وتطلعاتها ويشكل دليلاً إلكترونياً شاملاً باللغتين العربية والإنجليزية للراغبين بمتابعة أخبار الجائزة ومؤتمر دبي للسلام العالمي المقرر عقده الشهر المقبل بدبي.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي ورئيس مؤتمر دبي العالمي للسلام، أن إطلاق الموقع الإلكتروني المطور يأتي في إطار السعي إلى مواكبة الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، وتأكيداً على المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف التحول نحو نموذج "المدينة الذكية"..

كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجائزة على مواكبة أحدث التطبيقات في عالم الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواكبة آخر التطورات التكنولوجية العالمية والاستفادة منها لضمان رضا العملاء، على اعتبار أن رؤية حكومة دبي الذكية تهدف إلى تسهيل تعاملات الجمهور والشركات مع الحكومة والمساهمة في جعل دبي مركزاً اقتصادياً رائداً، مذكراً بتكريم الجائزة للفائزين بتصميم شعارها الخاص ومسابقة المبادرة الذكية لمؤتمر دبي العالمي للسلام 2014.

خصوصية الجائزة

من جهته دعا محمد عبد الله بوهناد أمين عام جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي، لتصفح الموقع من خلال الرابط الإلكتروني (http://www.mrawp.gov.ae/)، والذي تم خلال تصميمه مراعاة خصوصية الجائزة من ناحية التصميم والقوالب الإلكترونية والحلة الجديدة، في الوقت الذي سيلاحظ الجميع روح الابتكار والتجديد وسهولة التصفح، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن الجائزة وآخر الأخبار الصحفية، والأجندة الخاصة بالأحداث والفعاليات المصاحبة للجائزة..

حيث تم تخصيص صفحات خاصة بمؤتمر دبي العالمي للسلام تتضمن نبذة عن المؤتمر وجدول الفعاليات ومجموعة المتحدثين الرسميين، بالإضافة إلى جدول خاص بالأنشطة المصاحبة من معارض ومسابقات وركن للأطفال، وطرق التسجيل ووسائل التواصل مع الجمهور، فيما يتضمن المركز الإعلامي الأخبار الصحفية، ومعرض الصور والفيديوهات مع إمكانية تنزيل الوسائط المتعددة.

مؤكداً في الوقت نفسه تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة مستقبلاً، تماشياً مع عالمية الجائزة والمؤتمر ومدى ارتباطهما بعلاقات تواصل مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، وسعيهما الدائم لطرح العديد من المواضيع الجديدة والفعاليات والمبادرات التي ستساهم في تعزيز رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في مجال السلام العالمي، والتأكيد على أن الإمارات أرض للمحبة والسلام والتواصل الإنساني المبدع بين الشعوب.

تعاليم سمحة

قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، إن إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، تم بناء على المرسوم رقم (19) لسنة (2011) بوصفها إضاءة على التعاليم الإسلامية السمحة والتي تتجلى فيها معاني التسامح والاعتدال والوسطية وتعزيز قنوات التواصل مع كافة شعوب العالم تحقيقاً للسلام المنشود، في الوقت الذي تسعى الجائزة لتكريم الشخصيات أو الجهات ذات الإسهامات المتميزة في القضايا المرتبطة بالسلام العالمي بما يكفل تحقيق تنمية مستدامة في مختلف أرجاء المعمورة، والدفع قدماً باتجاه تكريس روح المبادرة والتفاعل مع القضايا المتعلقة بالسلام..

مشيراً إلى أن أكثر ما يميز هذه الجائزة تفاديها للترشيحات المسبقة والتي قد تأتي في بعض الأحيان بناءً على اعتبارات معينة خاصة أو عامة، الأمر الذي يلقي بظلاله على مدى مصداقية هذه الجائزة وجدية القائمين عليها في إخراج جائزة للنور تضاهي أرقى الجوائز العالمية في هذا الصدد.