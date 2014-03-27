Need For Speed ما زال في القمة

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي دخول فيلم Rio 2 حيث حصد 10.4 مليون دولار، وتراجع فيلم Mr. Peabody & Sherman الى المرتبة الرابعة مع 11.4 مليون دولار، ودخل فيلم Noah مباشرة في المرتبة الثالثة مع 14 مليون دولار. وبقي فيلم300Rise of An Empire في المرتبة الثانية بعد أن سجّل 21 مليون دولار، وحافظ فيلم Need For Speed على المرتبة الأولى حيث جمع 29.2 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم300Rise of An Empire الى المرتبة الخامسة مع 8.5 مليون دولار، ودخل فيلم God's Not Dead مباشرة في المرتبة الرابعة حيث جمع 9.2 مليون دولار. وتراجع فيلم Mr. Peabody & Sherman من المرتبة الأولى الى الثالثة حاصداً 11.8 مليون دولار. ودخل فيلم Muppets Most Wanted الى المرتبة الثانية مع 17 مليون دولار ودخل فيلم Divergent مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 54.6 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Mr. Peabody & Sherman الى المرتبة الخامسة مع 14711 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Non-Stop الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 18617 شخص. ودخل فيلم Sabotage مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 20249 شخص، ودخل فيلم Divergent في المرتبة الثانية مع 32105 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Need For Speed مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 90099 شخص.

في لبنان، تراجع فيلم 3Days to Kill من المرتبة الثالثة الى الخامسة مع 2974 مشاهد، وتراجع فيلم Non-Stop من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 4280 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم300Rise of An Empire الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 4808 شخص. ودخل فيلم Divergent مباشرة في المرتبة الثانية مع 7051 مشاهد، ودخل فيلم Need For Speed مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 14483 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم "سعيد كلاكيت" حيث حصد 132 ألف جنيه، ودخل فيلم Mr. Peabody & Sherman مباشرة في المرتبة الرابعة مع 142 ألف جنيه. وتراجع فيلم "لا مؤاخذة" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 403 ألف جنيه. ودخل فيلم Non-Stop مباشرة في المرتبة الثانية مع 521 آلف جنيه، وتقدم فيلم300Rise of An Empire من المرتبة الخامسة الى الأولى بعد أن حصد 938 ألف جنيه.