العثور علي قنبله بدائية الصنع بجوار إدارة المخدرات بالمنيا‎

عثرت السلطات الأمنية علي قنبله محلية الصنع بجوار مبني إدارة المخدرات بمحافظة المنيا ، وتم إخطار اللواء أسامة متولي ،حيث إنقلت المفرقعات الي مكان البلاغ وتم إبطال مفعول القنبله وتمشيط المنطقة بحي الاخصاص شمال المنيا.

> وقد أثار العثور علي القنبله حالة من الخوف والذعر بين المواطنيين ، إلا أنه سرعان ما انتهي بعد التعامل معها.