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العثور علي قنبله بدائية الصنع بجوار إدارة المخدرات بالمنيا‎

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العثور علي قنبله بدائية الصنع بجوار إدارة المخدرات بالمنيا‎ العثور علي قنبله بدائية الصنع بجوار إدارة المخدرات بالمنيا‎

عثرت السلطات الأمنية علي قنبله محلية الصنع بجوار مبني إدارة المخدرات بمحافظة المنيا ، وتم إخطار اللواء أسامة متولي ،حيث إنقلت المفرقعات الي مكان البلاغ وتم إبطال مفعول القنبله وتمشيط المنطقة بحي الاخصاص شمال المنيا.
> وقد أثار العثور علي القنبله حالة من الخوف والذعر بين المواطنيين ، إلا أنه سرعان ما انتهي بعد التعامل معها.

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