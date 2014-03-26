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الحركات والقوى السياسية بقنا تعلن تفاؤلها لإعلان السيسى ترشحه للرئاسة

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الحركات والقوى السياسية بقنا تعلن تفاؤلها لإعلان السيسى ترشحه للرئاسة الحركات والقوى السياسية بقنا تعلن تفاؤلها لإعلان السيسى ترشحه للرئاسة

أعلنت الحركات والقوى السياسية الداعمة لترشيح المشير السيسى للرئاسة ، عن تفاؤلها لإعلان المشير ترشحه للرئاسة ، حيث إنطلقت الألعاب النارية والأعيرة النارية،  بعدد من القرى للإحتفال بإعلان المشير للرئاسة.
> وقالت وفاء رشاد المتحدث الإعلامي باسم حركة تمرد قنا ، “أن الكل كان ينتظر بفارغ الصبر إعلان المشير للرئاسة “، مؤكدة أن الخطاب وضع خريطة واضحة المعالم لبرنامجه الإنتخابي لتأكيده على أهمية دور الشعب فى إختيار من يكون رئيساً له فى هذه المرحلة ، مشيرة الى أن الشعب قال له كلمته فى كثير من المواقف وسيقوم من هذه اللحظة برد الجميل للمشير ، بالحشد له فى الإنتخابات الرئاسية.

وأوضح جمال فريد ، مسئول الحزب الناصرى بشمال قنا ، أن الخطاب شمل العديد من الإشارات الإيجابية التى تؤكد أن هناك منظومة تسعى لإصلاح الوضع الراهن ، بتأكيد المشير على الإقتصاد ودوران عجلة الإنتاج.

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