بالفيديو .. رموز الأهلي تقف لتحية ' الحبيس ' حسن حمدي

حرص حضور الأهلي في احتفالية النادي الأحمر الأكثر فوزا بالبطولات القارية على إرسال تحية لحسن حمدي رئيس مجلس الإدارة في محبسه.

وقام الإعلامي أحمد شوبير عضو مجلس الإدارة بتحية الحضور في كلمته، تبعها إرسال شكره لحسن حمدي رئيس مجلس الإدارة الغائب عن الحفل.

ويمكث حسن حمدي 15 يوما على ذمة التحقيق في قضايا تخص وكالة الأهرام للإعلان.

ومع ذكر شكر حسن حمدي، قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بمطالبة الحضور للوقوف وهو يصفقون لرئيس الأهلي ومساندته في محبسه.

وفي كلمة محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي، وجه شكره لحسن حمدي على قيادته الحكيمة.

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