الخارجية: دول المنبع بدأت فى تفهم الموقف المصرى من أزمة سد النهضة

كشف السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أن الكثير من البلدان الأفريقية والعديد من دول المنبع بدأت فى تفهم الموقف المصرى من أزمة سد النهضة، وتشكل الآن ضغطًا على إثيوبيا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد ويذاع على قناة "النهار"، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع سد النهضة، كاشفًا عن أن مصر تكثف الضغوط الآن على إثيوبيا، من خلال التواصل مع المجتمع الدولى.

وأشار إلى أن إثيوبيا تحاول إقناع العالم أن مصر تحاول الاعتداء على حقوقها، داعيًا المصريين بالتكاتف للتصدى لأزمة سد النهضة.