بالصور.. محافظ الإسكندرية يلتقي أعضاء الغرفة التجارية الفرنسية واللبنانية

التقى اللواء طارق مهدي – محافظ الإسكندرية اليوم مع اعضاء الغرفة التجارية الفرنسية بحضور قنصل فرنسا وفنصل لبنان ومدير القنصلية الفرنسية بمصر وممثلين عن جمعية رجال الاعمال بالمحافظة ، وفي كلمته أكد سيادته على امتلاك مصر لنشاطات كثيرة اقتصاية وصناعية وغيرها ، ولكن يجب علينا ان نحاول ايجاد طريقنا واستغلال فرص التقدم ، وتمنى ان تكون الأيام القادمة أفضل مما سبق.

وأثناء اللقاء تم عرض الرؤية المستقبلية للإسكندرية وأهم الفرص الاستثمارية والمشروعات المقترحة ومنها مشروع استغلال أرض كوتة وإنشاء متحف للآثار الغارقة يمكن توصيله بموقع أرض كوتة ومشروع تطوير الميناء الشرقي ، ومشروع استغلال أرض السرايا بمنطقة استانلي ومشروع الأرض خلف كارفور ومشروع استغلال أرض الغابة الترفيهية ومشروع استعادة شواطئ الإسكندرية وإنشاء مدينة سكنية على غرار مدينة زايد بالقاهرة ، كما تم عرض مشروع تطوير النقل بالإسكندرية عن طريق المونوريل فوق ترعة المحمودية ، ومشروع الصرف الصحي ومياه الشرب عن طريق إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي صديقة للبيئة تحت الأرض بالإضافة إلى نظام إعادة استخدام المياة ، كذلك تحلية مياه البحر .

تم عرض مجموعة من الأراضي المملوكة للدولة والمطروحة للبيع بالمزاد العلني ومنها قطعة أرض مساحة 11 فدان أمام الغابة الترفيهية ، و3 قطع أراضي متجاورة بجوار مستشفى طلعت مصطفى بمنطقة المطار ، و 11 قطعة أرض بمنطقة مرغم قبلي لاستغلالها لإنشاء منطقة صناعية ، و4 قطع أراضي بجورا الطريق الزراعي ، و4 قطع أراضي بأرض المعارض بكارفور .