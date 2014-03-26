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وزير التعليم يوافق على إلغاء قرار فصل طلاب الثانوية المتجاوزين نسبة الغياب

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وزير التعليم يوافق على إلغاء قرار فصل طلاب الثانوية المتجاوزين نسبة الغياب وزير التعليم يوافق على إلغاء قرار فصل طلاب الثانوية المتجاوزين نسبة الغياب

وافق الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم على إلغاء فصل طلاب الصف الثالث الثانوى الذين تجاوزت نسبة غيابهم المقررة قانونا هذا العام، وإعادة قيدهم مرة أخرى.

وقال الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذا الإجراء تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد الفترة الماضية والظروف الصحية، خاصة انتشار بعض الأمراض الموسمية، وهذا الإجراء استثنائى وتم عرض القرار على المستشار القانونى بالوزارة.

وأضاف عبد الناصر، أن إلغاء فصل الطلاب يأتى فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب حتى يتم السماح لهم الدخول بامتحانات الثانوية، لافتا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل عندما كان الدكتور أحمد جمال الدين وزيرا للتربية والتعليم عام 2010-2011 نظرا لأحداث ثورة 25 يناير.

ومن جانبه، قال محمد سعد المشرف على القطاع التعليم العالى بالوزارة، إن هناك مدارس على مستوى الجمهورية قد فصلت طلابها بالكامل.

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