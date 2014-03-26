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السفارة المصرية بالأردن تؤكد إصابة 8 مصريين فى حريق مصنع وسط عمان

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السفارة المصرية بالأردن تؤكد إصابة 8 مصريين فى حريق مصنع وسط عمان السفارة المصرية بالأردن تؤكد إصابة 8 مصريين فى حريق مصنع وسط عمان

أكد المشرف على القسم القنصلى فى السفارة المصرية بالأردن المستشار شريف مختار إصابة ثمانية مصريين فى الحريق، الذى اندلع صباح اليوم الأربعاء فى مصنع وسط العاصمة الأردنية عمان، من بينهم خمسة حالتهم خطيرة وحرجة، وواحد حالته متوسطة فيما خرج الاثنان الآخران من المستشفى.

وأفاد المستشار مختار – فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان – بأن وفدا من السفارة المصرية فى الأردن قام بزيارة المصابين فى مستشفى (البشير) الحكومى للاطلاع على حالتهم الصحية..قائلا "إننا نتابع مجريات التحقيق فى الحادث لضمان إنفاذ القانون والحصول على حقوق جميع المصابين".

وكانت المديرية العامة للدفاع المدنى الأردنية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن إصابة عشرة أشخاص من بينهم 6 مصريين إثر اندلاع حريق فى مصنع بوسط عمان، حيث تمكنت كوادر الدفاع المدنى من إخماده فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
> وقال مدير الإعلام والتثقيف الوقائى الناطق الإعلامى بالمديرية العامة للدفاع المدنى الأردنية العميد فريد الشرع – للوكالة – إن المصابين العشرة هم 6 مصريين و4 أردنيين وأن حالة 4 منهم حرجة و3 متوسطة و3 بسيطة وأنه تم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومى لتلقى العلاج اللازم..مشيرا أن إلى التحقيق جار لمعرفة أسباب الحريق.

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