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سيفيليا يخشى السيناريو الأسوأ أمام ريال مدريد

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سيفيليا يخشى السيناريو الأسوأ أمام ريال مدريد سيفيليا يخشى السيناريو الأسوأ أمام ريال مدريد

أ ش أ - يخشى نادي سيفيليا التعرض للسيناريو الاسوأ فى لقائه على ملعبه أمام ريال مدريد خاصة بعد هزيمة النادى الملكي على ملعبه فى لقاء الكلاسيكو امام برشلونة 4-3.

وعلى الرغم من غياب الارجنتينى انخيل دى ماريا لحصوله على الانذار الخامس وسيرجيو راموس بسبب الطرد، يخشى الفريق الاندلسى ردة فعل ريال مدريد فى اعقاب الهزيمة الاخيرة.

وتسود ايضا مخاوف ليس فقط من ردة ريال مدريد ولكن ايضا حول امكانية تأثر طاقم التحكيم الذى يدير لقاء الليلة من الهجوم الذى تعرض له طاقم تحكيم الكلاسيكو من جانب كل من رونالو وراموس نجمى الملكي، واتهام رونالدوا لاطراف لم يسمها بالسعى لاعادة برشلونة الى المنافسة على اللقب.

وعلى الرغم من عدم صدور اى تعليقات من جانب سيفيليا على حكم مباراة اليوم خوزيه لويس جونزاليز، فإنه من الواضح أن الجميع يشعرون بالقلق ازاء تأثره من الانتقادات خلال ادارته للقاء.

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