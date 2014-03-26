وزيرالصحة يشارك في وضع حلول للوقاية والعلاج من الإلتهاب الكبدى الوبائى فى جنيف

غادر الدكتور عادل عدوى ، وزير الصحة والسكان ، القاهرة اليوم متوجها الى جينيف للمشاركة فى رئاسة الإجتماع العالمى لشركاء منظمة الصحة العالمية ، فى مجال الإلتهاب الكبدى الوبائى ، خلال الفترة من 27-28 مارس الجارى.

حيث يأتى هذا المؤتمر الذى تقوم بتنظيمة منظمة الصحة العالمية ، لمناقشة الوضع الحالي للوباء، ومستويات الإستجابة في الدول النامية ، والإجراءات المستقبلية لتعزيز الرقابة على مرض التهاب الكبد في جميع أنحاء العالم.

حيث يشارك فى هذا الإجتماع ، ممثلين عن المنظمات الدولية مثل المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها ، الوكالة الوطنية للبحوث ، البنك الدولى ، والتحالف العالمى من أجل اللقاحات والتمنيع وغيرها ، بالإضافة الى المنظمات غير الحكومية و ممثلين من وزارات الصحة من مصر ، وجورجيا ، والسنغال وسلوفينيا ، لتقديم أمثلة بلدانهم فى برامج الوقاية والعلاج.

كما سيتم عرض جهود وزارة الصحه المصرية ، فى مجال مكافحة المرض ، وتوعية أفراد المجتمع على الوقاية منه ، حيث تقوم الوزارة على توفير الدواء بأسعار معتدلة ، حفاظا على حق المريض فى الحصول على العلاج والشفاء.

ومن المتوقع ، أن يختتم الإجتماع أعماله بوضع خطة موحده تهدف الى العمل على زيادة الوعى ، بأسباب الإصابة بالمرض بين أفراد المجتمع ، والعاملين فى المجال الصحى ، مع تحديد يوم عالمى لمكافحة هذا المرض ، بالإضافة الى توحيد الجهود لجميع قطاعات المجتمع ، مع وضع خطط قوميه تتعهد الحكومات بتنفيذها فى مجال مكافحة المرض .

بالإضافة الى توفير العلاج للمرضى بأسعار معتدلة، الى جانب الإهتمام بالمخالطين للمرضى والعاملين فى مجال خدمة المرضى بالفيروس ، مع عمل متابعة دورية لحمايتهم، وإنهاء الوصمه الإجتماعية للإصابة بالمرض ، وذلك حتى يتعايشوا المرضى مع إصابتهم ويسعوا للشفاء التام.