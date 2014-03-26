عمر الحسيني .. مصري يظهر في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا

عمر الحسيني، لاعب وسط فريق ليفاديا حامل لقب الدوري الأستوني والذي سيخوض مع فريقه الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

وفاز الحسيني مع فريقه بلقب الموسم الماضي من الدوري الإستوني برصيد 91 نقطة، بفارق سبع نقاط عن نومي كالوج الوصيف.

ويبلغ عمر الحسيني من العمر 28 عاما، ويشارك مع فريقه في الموسم الجاري من الدوري الإستوني محرزا هدفين في أربع مباريات ساعدوا فريقه على احتلال المركز الثالث بفارق ثلاث نقط عن المتصدر.

الحسيني سبق له اللعب في ناديي القناة وكهرباء الإسماعيلية، قبل الانتقال إلى الدوري الإستوني في يناير الماضي.