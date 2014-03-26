وزيرة التضامن: برامج خاصة للتمكين الإقتصادى للمرأة المعيلة

قام المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، بزيارة مفاجئة لقرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية بمحافظة اسيوط ، لمتابعة سير الأعمال بمشروع الصرف الصحى بالقرية ، خلال جولته التى يقوم بها اليوم لمحافظة أسيوط ، وبداها بتفقد مشروع القناطر الجديدة .

حيث رافقه خلال الزيارة وزراء التضامن الإجتماعى والقوى العاملة والهجرة ، والتخطيط والتعاون الدولى والرى والزراعة والإسكان ، والتنمية المحلية واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وقرر محلب خلال تفقده المشروع إيقاف مدير مشروع الصرف الصحى ، بقرية منشأة خشبة عن العمل لتقصيره فى مهام عمله وتركه بعض بلاعات الصرف الصحى بالقرية بدون اغطية .

وأكدت الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن الإجتماعى على إتجاه الوزارة الى تكثيف برامج التمكين الإقتصادى للمرأة المصرية والمراة المعيلة بصفة خاصة من خلال القروض والمساعدات التى تقدم بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية .

وأشار الدكتور ، اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ، أن الحكومة تولى إهتمام خاصا لقطاعات الكهرباء وبرامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبرامج تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق العشوائية ، وخاصة بمحافظات الصعيد ، مشيرا الى أنه تم توقيع إتفاقية مع الصندوق العربي لتمويل محطة توليد كهرباء بخارية في أسيوط ، بمبلغ 200 مليون دولار لزيادة القدرة الكهربائية لشبكة الكهرباء في مصر بنحو 650 ميجاوات .

وأشاد محافظ أسيوط ، بمواقف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، الذى يولى إهتمام كبيرا بالنهوض بمشاريع البنية التحتية للمحافظة والذى أصدر تعليماته للوزراء المرافقين له بمتابعة تنفيذ مشاريع الإسكان والكهرباء ومياه الشرب بالمحافظة وتذليل جميع العقبات امامها ،مشيرا الى إصراره على إستكمال النهوض بكافة الخدمات التى تقدم للمواطنين ورفع مستوى المعيشة والقضاء على العشوائيات بالقرى والنجوع .