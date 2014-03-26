هونتلار: سيكون من المثير رؤوية صدام بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ

/أ ش أ/ أعرب كلاس يان هونتلار مهاجم نادي شالكه الألماني الأربعاء عن اعتقاده بأن هناك فرصة كبيرة لمشاهدة مواجهة بين ناديي بايرن ميونيخ وريال مدريد في دورى الأبطال هذا الموسم.

ويلتقى النادي الملكي مع بروسيا دورتموند في دور الثمانية بعد الإطاحة بشالكه من دور الستة عشر بينما يواجه بايرن ميونيخ نادي مانشستر يونايتد بعد أن تخطى نادي أرسنال.

وأكد هونتلار الذي سبق له اللعب بصفوف ريال مدريد أن المواجهة بين ناديي بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي ستكون مثيرة للغاية وأنه من الصعب تحديد الفريق الذي سوف يحسمها على الرغم من أنه يرى أن خط وسط البافاري اأفضل من نظيره في النادي المدريدي.

وقال هونتلار "من المثير مشاهدة معركة في دوري الأبطال، ريال مدريد سريع للغاية في الهجمات المرتدة وبايرن أيضا يريد دائما فرض سيطرته على المباريات ولكن يجب أولا أن يتخطى الفريقان دورتموند ومانشستر يونايتد".