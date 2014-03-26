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البيان تنشر أسماء 420 مواطناً من فئة استكمال مسكن

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البيان تنشر أسماء 420 مواطناً من فئة استكمال مسكن البيان تنشر أسماء 420 مواطناً من فئة استكمال مسكن

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في زيارته الأخيرة للبرنامج بسرعة الانتهاء من دراسة كافة الطلبات الخاصة بفئة استكمال مسكن، اعتمد معالي د.م. عبدالله بن محمد النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان 420 من أسماء مستحقي المساعدات السكنية النهائية من فئة استكمال مسكن بقيمة 207 مليون درهم  والتي تصل سنة تقديمها إلى عام 2013 والمستوفية المعايير التي تم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بدراسة الطلبات.     

وأشار  د.م عبدالله بن محمد النعيمي إلى أن حريصة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبرنامج المتمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين وذلك بما يضمن تحقيق أعلى معايير السعادة لمواطني الدولة.       

وقال تعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

وأضاف رئيس مجلس الادارة أن البرنامج يسعى من خلال المخاطبات والتعاون والتنسيق  القائم مع الدواوين بتخصيص أراض لبناء مجمعات سكنية لمواطني الإمارات المختلفة لتحقيق أهدافه من خلال تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين في الدولة وإنشاء وتطوير مشاريع المجمعات والأحياء السكنية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.     

وقال  أن البرنامج وضع تنفيذ خطة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في مقدمة أولوياته بالبدء بتنفيذ خطة الأجندة المتمثلة في تخفيض سنوات انتظار المواطنيين للحصول على المساعدات السكنية بحيث لا تتجاوز السنتين. 

وأشارت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام البرنامج  بأن هذه الدفعة تضم أصحاب المساكن قيد الإنجاز والتي تضم نسب تقريبية تبدأ من 30% إلى 80% حيث يقوم البرنامج باستكمال إنشاء مساكنهم تجنباً من عدم صلاحية الخراسانات ومواد البناء الأولية التي تم بنائها كما وتهدف المبادرة إلى تحقيق الاستقرار السكني لأصحاب هذه المساكن ومساعدتهم في إنجاز مساكنهم.

وأكدت الفندي أن البرنامج يعمل ضمن خطته الحالية والمستقبلية ببناء المجمعات السكنية ولتلافي معوقات استكمال المساكن من قبل المواطنين، قام البرنامج ببناء مجمعات سكنية في إمارتي الشارقة والفجيرة بالإضافة إلى مجمعات سكنية مستقبيلة أخرى في كل من عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين تهدف إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين دون تكبد عناء بناء المسكن.      

وأضافت المدير العام أن البرنامج سيقوم بإعادة حصر كافة بيانات مقدمي الطلبات وذلك لتحديثها  مما سيساعد في تسهيل دراسة الطلبات والانتهاء منها.

وأضافت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام البرنامج  أنه يمكن لجميع المستفيدين من مساعدات البرنامج الاستفادة من نماذج المساكن المجانية المتوفرة في البرنامج والتي وصلت إلى 32 نموذج وتتمتع بأحدث المواصفات والتصاميم وتتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات حيث تتوفر النماذج ذوي المساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأوضحت أن البرنامج طرح العديد من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن ومنها مبادرة توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم مخفضة لمستفيدين البرنامج والتي تضم حوالي 125 شركة وتمثل هذه الشركات الموردة والمنتجة للمواد الأساسية الخاصة بالبناء وتراوحت هذه الخصومات لغاية 50 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق، ويتم أيضاً تزويد المستفيدين بقائمة هذه الشركات موضحة فيها نسبة الخصم وأرقام التواصل والمستندات المطلوبة.

ووفر البرنامج خط اتصال مباشر مع المستفدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور الموافقة النهائية من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933. ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج www.szhp.gov.ae على الويب أو على الأجهزة الذكية للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار المساعدة.
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أسماء 420 مواطناً من مستحقي المساعدات السكنية-فئة استكمال مسكن_مارس 2014.pdf

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