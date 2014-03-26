شرطة دبي تحذر مستخدمي الطرق من تقلبات الطقس

صرح العميد عمر عبد العزيز الشامسي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى 5722 مكالمة هاتفية منذ الساعة 9 مساء من يوم الثلاثاء الماضي إلى الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأربعاء، وسجل وقوع 704 حوادثً مرورية تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة والبليغة بسبب هطول الأمطار وتقلبات الطقس.

ودعا العميد عمر الشامسي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال التغيرات التي تحدث في الطريق نتيجة تغير حالة الطقس، منبها إلى أن هناك قواعد وضوابط لا بد من الالتزام بها خلال المطر والضباب والرياح التي تحمل أتربة وغبارا تؤثر في وضوح الرؤية، مشيرا إلى أن نسبة الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب أو في الأجواء الماطرة تكون خطيرة نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

وطالب العميد عمر الشامسي جميع السائقين التأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل البدء بقيادة المركبة، وترك مسافة كافيه بين المركبة والمركبة التي تسير أمامه، وتخفيف السرعة والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، وعدم استعمال إشارات الإنذار الضوئية (الإشارات الجانبية الأربع) إلا في حالة الوقوف الاضطراري، محذرا من أن استعمال هذه الإشارات أثناء سير المركبة يحرم السائق من القدرة على استعمالها في الطوارئ القصوى، ومن استعمالها في تحديد اتجاه سيره في الوقت نفسه، مطالبا قائدي المركبات باستعمال مساحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، منبهاً لضرورة توقع السائق وجود خطر في أية لحظة، كوقوف المركبة التي في الأمام فجأة، أو دخول مركبة من فتحة دوران جانبية، وعليه أن يكون مستعدا لتفادي هذا الخطر ويجب أن يعطي لنفسه مجالا ووقتا أكبر لأن وقت إتمام الرحلة أثناء تقلب حالات الطقس يفوق الوقت الطبيعي لإتمامها في حالات الصحو.

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