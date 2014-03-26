البورصة تربح 6.4 مليار جنيه وسط توقعات بإعلان السيسي ترشحه للرئاسة

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود شبه جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، وسط توقعات بإعلان السيسي ترشحه للرئاسة ليربح رأسمال البورصة السوقي 6 مليارات و400 مليون جنيه، ليسجل 502 مليار و242 مليون جنيه، على الرغم من تراجع المؤشر الرئيسي.

وتم التداول على إجمالي 193 مليون و59 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 918 مليون 213 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 39 ألف و15 صفقة، تمت على أسهم 180 شركة، صعد منها 72، بينما تراجعت 94 شركة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25%، بمقدار 21 نقطة، ليسجل 8,480.52 نقطة.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.20%، بمقدار 14 نقطة، ليسجل 655.65 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.53%، بمقدار 17 نقطة، ليسجل 1,136.53 نقطة.