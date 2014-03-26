تأجيل محاكمة ٤٠ إخواني بقنا لـ ٢٣ يونيه القادم

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب رئيس الهيئة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم وطارق مرسى وأمانه محمد عبد الوهاب ومحمد عبد العزيز على تأجيل النظر فى قضية 40 من المتهمين فى إرتكاب وقائع عنف ضد مؤسسات الدولة عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة لـ 23 يونيو للآطلاع والاستعداد وسماع شهود الأثبات جميعا وضم دفتر أحوال الضباط المعنيين بمأمورياتهم يوم 14 اغسطس 2013 مع استمرار حبس المتهمين فى قتل عدد 2 من المتهمين من المعارضين لحكم الاخوان والشروع فى قتل ٤ آخرين وحرق محكمة قنا و مديرية الزراعة.