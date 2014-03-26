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وزير الأثار فى زيارة مفاجئة لمعبد أبيدوس بسوهاج‎

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وزير الأثار فى زيارة مفاجئة لمعبد أبيدوس بسوهاج‎ وزير الأثار فى زيارة مفاجئة لمعبد أبيدوس بسوهاج‎

وزير الأثار

قام محمد ابراهيم وزير الأثار بتفقد المنطقة الاثرية بعرابة ابيدوس ومتابعة سير العمل بمشروع التطوير والترميم والصيانة لمعبد سيتي بمنطقة الاوزوريون ، بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ قرارات الازالة الصادرة ضد عدد من الاهالي لتعديهم على حرم المنطقة الاثرية لمعبد ابيدوس والتى وصل عددها الى 48 قرار ، تم تنفيذ 21 قرار ازالة منها بالتنسيق مع مديرية الامن والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا .

ومن ناحية اخري،  أصدر وزير الاثار تعليمات باستكمال مشروع التطوير الخاص بمعبد سيتى مع انشاء سور يحيط بالمنطقة الاثرية لمنع تكرار حالات التعدي على حرم المنطقة الاثرية مع وضع خطة لاستكمال اعمال الصيانة والترميم للاوزوريون ، وشدد الوزير على تفعيل القانون 117 لسنة 1983 والخاص على حماية وازالة جميع اشكال التعديات على اراضي وحرم المناطق الاثرية .

وعلى هامش الزيارة، التقى الوزير بعدد من العاملين بالمنطقة الاثرية بابيدوس حيث طالب العاملون بسرعة تعيين عدد من الحراس لحماية المنطقة الاثرية من اعمال التعدي والتنقيب وذلك لوجود عجز شديد فى العمالة مع تكليف المناطق الاثرية باعتماد المبالغ المقرره لانجاز مشروع سور المعبد لحماية المنطقة من زحف العشوائيات واعمال التعدي .

وطرح العاملون عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمنطقة الاثرية بما يعود على خدمة المنطقة سياحياً واثرياً ، ورافق الوزير خلال زيارته القصيره لمحافظة سوهاج على الاصفر رئيس قطاع الاثار المصرية ،و عبد الحكيم كرار مدير عام اثار العليا ورئيس قطاع المشروعات بوزارة الاثار فيما غاب عن الزيارة جميع المسئولين بمحافظة سوهاج .

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