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' توقفت عن التنفس بعد تسجيل هدف الفوز لروما '

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' توقفت عن التنفس بعد تسجيل هدف الفوز لروما ' ' توقفت عن التنفس بعد تسجيل هدف الفوز لروما '

(/أ ش أ/) - "توقفت أنفاس" أليساندرو فلورنيزي لاعب روما الإيطالي بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه على تورينو في الدوري الايطالي، على حد تعبيره.

كان فلورنيزي قد شارك كبديل خلال اللقاء وتمكن من تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 92 فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليفوز نادي العاصمة باللقاء 2/1.

وقال اللاعب لشبكة سكاى إيطاليا: "لا أستطيع التعبير عن مشاعري بداية لأنني دائما حلمت بأن أسجل هدفا فى مواجهة هذا المدرج ولم أتمكن مطلقا".

وأضاف "مع الهدف، توقفت عن التنفس فعليا".

وأردف "سعيد بالنتيجة وأيضا لأن الكثيرين تحدثوا عن حاجة روما لمهاجم ولكنني أعتقد أننا نملك واحدا من افضل المهاجمين وهو ماتيا ديسترو".

يذكر أنه بهذا الفوز يوسع روما صاحب المركز الثاني بعد يوفينتوس المتصدر الفجوة التي تفصله عن نابولى صاحب المركز الثالث الى تسع نقاط.

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