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برشلونة يفرد جناحيه أمام سيلتا

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برشلونة يفرد جناحيه أمام سيلتا برشلونة يفرد جناحيه أمام سيلتا

يستعد جيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة لإعادة بيدرو رودريجز وأليكسس سانشيز لتشكيل البلوجرانا ضد سيلتا فيجو في الجولة المقبلة من الليجا.

برشلونة يدخل اللقاء منتشيا بعد الفوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في الكلاسيكو، اعتمد تاتا على أربعة من صانعي اللعب بجمع سيسك فابريجاس مع أندريس إنيستا وشابي هرنانديز بالإضافة إلى نيمار.

لكن ضد سيلتا، استبعد تاتا النجم المخضرم شابي هرنانديز من القائمة ليحصد بعض الراحة.

وفي المباراة سيعول تاتا على بيدرو وأليكسس كون الثنائي لازال نشطا ولم يفقد الكثير من الطاقة في الكلاسيكو إذ دخل كبديل.

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