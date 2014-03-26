سيفيليا يخشى من أزمة ريال مدريد مع التحكيم

يخشى سيفيليا من التأثر السلبي بأزمة ريال مدريد مع التحكيم خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة مطلع الاسبوع الجاري.

ريال مدريد دخل في صراعات لفظية مع التحكيم خلال وبعد الكلاسيكو بسبب خروج سيرخيو راموس مطرودا من جانب الميرنجي ما ساهم في فوز برشلونة 3-2.

واتهم كريستيانو رونالدو مع راموس الحكم بمحاباة برشلونة ورغبته في منح الفوز للبلوجرانا حتى لا ينفرد ريال مدريد بقمة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا أن إدارة نادي سيفيليا تخشى من أن يحاول التحكيم مصالحة ريال مدريد خلال اللقاء المقبل للفريق الملكي، والذي يقام ضد ممثل الأندلس.

يتصدر ريال مدريد الليجا، متساويا في الرصيد مع أتليتكو.. ويأتي برشلونة ثالثا بفارق نقطة عن الميرنجي.