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مفتى روسيا يطالب بالتوحد لمحاربة الإرهاب والفكر المتشدد

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طالب مفتى روسيا الشيخ طلعت صفا تاج الدين فى كلمته اليوم بالمؤتمر العام السنوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى يومه الثانى، الجميع بالتوحد ومحاربة الإرهاب والفكر المتشدد من أجل تحقيق السلام بين الأمم، مؤكدا خطورة انتشار الإرهاب تحت ستار الدين الإسلامى، قائلا "الدين برئ ممن ينفذون عمليات إرهابية وإجرامية باسمه".

فيما طالب الدكتور محمد عبد الستار الجبالى، رئيس قسم الفقه والتشريع والقانون بجامعة الأزهر الشريف، بضرورة وضع ضوابط للفتوى على أن تخرج من المتخصصين فقط، لافتا إلى أن هناك صفات محددة للمفتى، وفى مقدمتها أن يكون المفتى ملما بعلوم القرآن والسنة، والحديث وعلوم اللغة العربية، وأن يحترم آراء العلماء والأئمة السابقين.

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