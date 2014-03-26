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بالصور..جمعية عمومية لأطباء المنوفية لمناقشة الإضراب والمعتقلين

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بالصور..جمعية عمومية لأطباء المنوفية لمناقشة الإضراب والمعتقلين بالصور..جمعية عمومية لأطباء المنوفية لمناقشة الإضراب والمعتقلين

جانب من المؤتمر

عقد أطباء المنوفية اليوم الاربعاء جمعية عمومية بمقر نقابة المهن الطبية بشبين الكوم لمناقشة إضراب الاطباء فى مستشفيات المحافظة وكذلك أزمة المعتقلين من الاطباء خلال الأحداث الأخيرة وعلى رأسهم الدكتور عاطف حمادة نقيب الاطباء بالمنوفية ومخاطبة الجهات المعنية للإفراج عنهم.

وحضر الجمعية كلا من الدكتور محمد الجيلانى الأمين العام والدكتور حسين ندا وكيل النقابة والدكتور احمد سامى الامين العام المساعد والدكتور أحمد ولاش أمين الصندوق المساعد والدكتور ناصر جبريل مقرر اللجنة العلمية .

وأوصت الجمعية على إستمرار الاضراب فى جميع مستشفيات المحافظة لحين تفعيل قانون الكادر للاطباء ودعم الاطباء المعتقلين قانونيا وماديا واجتماعيا واعادة النظر فى قرارات الحبس الاحتياطى للاطباء واتخاذ موقف من ذلك والاستفادة بالكفاءات والخبرات والغاء القرار الوزارى رقم 5 لسنة 2013

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