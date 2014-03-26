النيابة تعاين قسم أول شبرا الخيمة للوقوف على التلفيات

باشرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة تحقيقاتها في واقعة قيام مجهولين بإلقاء قنبلة أمام القسم محاولين تفجيره ، حيث قام فريق من النيابة العامة برئاسة مصطفى المتناوى رئيس نيابة القسم بإجراء معاينة لمبنى القسم للوقوف على التلفيات والتحفظ على بقايا القنبلة وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

كما أمرت النيابة باستدعاء أفراد النوبتجية بقسم الشرطة وشهود العيان لسؤالهم حول الواقعة ، وكذلك طلب تحريات المباحث والأمن الوطني حول ظروف وملابسات الحادث.

وكان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من ضباط قسم أول شبرا الخيمة بسماع صوت انفجار بشارع مجلس المدينة أمام الممر المؤدى لباب نوبتجية القسم المجاور للباب الرئيسى ، انتقل على الفور العميد أسامة عايش رئيس مباحث المديرية وخبراء المفرقعات وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول القسم ومنع الاقتراب من محيطه.

وتبين قيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة بخارية بمهاجمة مبنى القسم من الخارج وإلقاء قنبلة أمام مجلس مدينة شبرا الخيمة وفروا هاربين في اتجاه طريق مصر إسكندرية الزراعي ؛ ما أدى إلى حدوث تلفيات في زجاج مبنى القسم الخارجى ، ولم يسفر الحادث عن إصابات بين القوات أوالمواطنين وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ